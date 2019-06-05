ВМС США обвинили российский истребитель в «небезопасном перехвате» американского самолета

Обновление 09:55 В российском Минобороны заявили, что полет осуществлялся в соответствии с международными правилами.

Российский истребитель Су-35 4 июня трижды перехватил над Средиземным морем американский разведывательный самолет Р-8А Poseidon, сообщил шестой флота США. Второй по счету перехват американские военные сочли «небезопасным».

«Су-35 пролетел на большой скорости прямо перед самолетом на задании, поставив под угрозу жизнь экипажа», — заявила пресс-служба ВМС. Перехват длился около 28 минут, а экипаж P-8A ощутил волну турбулентности. Все три перехвата завершились за 175 минут, остальные два расценили как безопасные.

«Хотя российский самолет действовал в международном воздушном пространстве, эти действия были безответственными. Для предотвращения инцидентов и обеспечения безопасности мы ожидаем поведения в соответствии с международными стандартами», — отметили военные.

В прошлом году прекратить «небезопасные» полеты российских военных самолетов призывал Госдепартамент после того, как во время перехвата в Черном море российский истребитель Су-27 на несколько метров приблизился к американскому самолету-разведчику ЕР-3. В министерстве обороны России нарушения при перехвате отрицали.