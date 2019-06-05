Bloomberg: Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн принадлежащего Венесуэле золота, которое та оставляла в качестве залога по кредиту 2016 года в 750 млн долларов, сообщили источники агентства Bloomberg. В Центробанке страны информацию не прокомментировали.

Соглашение было рассчитано до 2021 года, однако после пропуска платежей по процентам обязательства были погашены досрочно. Венесуэльская оппозиция в ответ потребовала передать им разницу в цене золота с момента приобретения до нынешнего уровня — 120 млн долларов. Банк пока что не принял решение.

Политический кризис в Венесуэле обострился в январе, когда глава парламента и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Его поддержали США, ряд стран Европы и Латинской Америки. Россия и Китай выступили в поддержку действующего президента Николаса Мадуро.

С января правительство Мадуро, по данным СМИ, продает принадлежащее ЦБ золото для получения наличных, из-за чего их золотовалютные резервы в мае сократились до 8 млрд долларов — минимума за последние 29 лет. Главными покупателями были компании из Турции и ОАЭ, несмотря на возможные санкции со стороны США.