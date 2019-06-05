Фигуранты дела «Нового величия» попали в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг в апреле внес девятерых фигурантов дела «Нового величия» в список террористов и экстремистов. На это обратил внимание телеграм-канал «Маховик политических репрессий».

В реестр попали все обвиняемые по делу, кроме Дмитрия Полетаева: Анна Павликова, Мария Дубовик, Руслан Костыленков, Петр Карамзин, Вячеслав Крюков, Сергей Гаврилов, Павел Ребровский, Рустам Рустамов и Максим Рощин.

Согласно закону, у попавших в этот список будут заблокированы все счета, они также не смогут вступить в наследство и оформить доверенность у нотариуса.

Судебные заседания по «Новому величию» начались в Люблинском райсуде Москвы в конце мая, когда всем обвиняемым продлили меры пресечения. Ранее приговоры вынесли двум фигурантам, которые признали вину: Рустамова приговорили к условному сроку, а Ребровского — к 2,5 годам колонии общего режима.

По делу «Нового величия» проходят 10 человек, которые обвиняются в организации экстремистского сообщества и участии в нем (ст. 282.1 УК). Согласно материалам, человек под ником «Руслан Д.» предложил активистам создать политическое движение, написал устав, разработал политическую программу и арендовал помещение для проведения собраний. Он является ключевый свидетелем по делу.

При этом защита настаивает, что «Руслан Д.» был осведомителем или, возможно, агентом-провокатором спецслужб.