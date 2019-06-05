Помощник Путина назвал «идиотами» миллиардеров, рассказавших о его предложении изъять полтриллиона рублей

Помощник президента Андрей Белоусов заявил, что вычислил бизнесменов, рассказавших журналистам о его плане по изъятию у бизнеса 500 млрд рублей сверхдоходов. Об этом он рассказал Forbes.

«Я знаю, кто это был, но не буду называть, чтобы не обваливать акции их компаний», — сказал он. По словам Белоусова, предприниматели неверно истолковали его письмо с предложением и «даже не додумались» позвонить ему до встречи с журналистами.

«Ну какие же дураки! Надо же, такие миллиарды и такие идиоты», — добавил он: бизнесмены «сами себе в ногу выстрелили», вызвав не только падение акций собственных компаний, но и «народный гнев». «Я у одного из них спрашивал потом: "Вот зачем ты это сделал, чего добился-то?" А он отвечает: "Ну мы там все были в шоке, когда узнали"», — вспомнил чиновник.

О предложении Белоусова изъять более полтриллиона рублей сверхдоходов у 14 крупнейших нефтехимических, химических и металлургических компаний СМИ сообщали прошлым летом. Стоимость их акций за неделю после этого упала в среднем на 4-5%, сократив совокупную капитализацию на несколько сотен миллиардов рублей. Впоследствии компаниям предложили инвестировать в госпроекты.