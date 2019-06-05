В Хабаровске объявившим голодовку сиротам дали временное жилье

В Хабаровске бывшие воспитанники детских домов, накануне объявившие голодовку из-за невыдачи им квартир, завершили протест. Власти предоставили им временное жилье, сообщает «Восток России».

Региональные власти предоставили 11 бывшим воспитанникам детских домов секции в общежитии недалеко от центра города. Они смогут там жить, пока не подойдет их очередь на получение квартир. «Тем, у кого нет прописки, сделают временные регистрации в этом общежитии. Мы довольны таким результатом, поэтому ушли с места голодовки и отсыпались уже дома», — сказала одна из участниц акции Анна Бубуек.

Голодовка началась 3 июня у здания регионального правительства. Одна из протестующих в первые сутки попала в больницу. Во второй день у участников протеста появились проблемы с давлением, но госпитализация не потребовалась. Бывшие воспитанники детских домов заявляли, что, несмотря на судебные решения, им не предоставили жилье.

Они также отмечали, что обращались в городскую администрацию и генпрокуратуру, но ответов так и не получили. Протестующие настаивали, что не будут есть и не уйдут с центральной площади, пока их проблема не будет решена.

4 июня губернатор Хабаровского края Сергей Фургал встретился с участниками акции и пообещал в качестве исключения в скором времени предоставить квартиру одной протестующей — многодетной матери-одиночке, остальным же придется ждать очереди. По его словам, для сирот закупили 580 квартир. Такое решение не устроило бывших воспитанников детских домов, и они продолжили голодовку.

Позже к протестующим приехал прокурор края Виталий Каплунов. Он принял обращения о неисполнении судебных решений, которые обязывают власти предоставить сиротам жилье. Следователи начали проверку действий местных властей и чиновников.

Отмечается, что прокурор еще в сентябре 2017 года вынес предостережение главе края, после чего министерство ЖКХ обязали до 2022 года обеспечивать строительство не менее 500 квартир ежегодно для бывших воспитанников детских домов. В прошлом году в регионе сдали только 212 квартир, а сроки госконтрактов на строительство жилья постоянно нарушаются, отмечает ведомство.

По данным прокуратуры, в Хабаровской крае около 3,3 тысяч оставшихся без родителей имеют право на получение жилья, а всего на учете в министерстве ЖКХ состоят 4,5 тысячи человек.