Тренер «Зенита» стал сопредседателем штаба Александра Беглова

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак стал одним из руководителей предвыборного штаба врио губернатора Петербурга Александра Беглова, сообщили «Фонтанка» и «Аргументы и факты».

Сопредседателями штаба также стали директор музея «Петергоф» Елена Кальницкая и директор объединенной двигателестроительной корпорации «Климов» Александр Ватагин. Другой руководитель штаба, председатель совета ветеранов Василий Волобуев, отметил, что Беглов поставил первую подпись в поддержку самого себя на выборах.

Сбор 76 тысяч подписей, необходимых для выдвижения Беглова на сентябрьских выборах, начался 4 июня. Несколько учителей петербургских школ рассказывали «Фонтанке», что их «настоятельно просили подписаться» в поддержку врио губернатора.

Сергей Семак и ранее поддерживал Беглова, а на праздновании дня города в конце мая подарил ему на сцене футбольный мяч в честь победы клуба в российской премьер-лиге.