В информационной системе ГИБДД произошел сбой

обновление 11:20 В ГИБДД сообщили ТАСС об устранении сбоя.

В Федеральной информационной системе ГИБДД произошел сбой, из-за чего в подразделениях инспекции невозможно зарегистрировать или снять с учета автомобили, а также пройти экзамен на вождение и получить водительское удостоверение. Об этом сообщили агентства ТАСС и Интерфакс.

«Сбой в базе Госавтоинспекции произошел как в Москве, так и в регионах страны», — уточнил собеседник ТАСС. «Чисто технические» неполадки обещали устранить «в ближайшее время».

Помимо Москвы, о сбоях также сообщили челябинские и томские издания: в Челябинске остановили работу два центра регистрации машин, а в Томске «возле Госавтоинспекции сейчас много людей, много недовольных со вчерашнего дня, кто также не прошел регистрацию».

Система используется в ГИБДД с 2016 года. Она предназначена для сбора, учета, обработки информации, поступающей из территориальных и региональных подразделений ведомства. В последний раз сбой произошел в марте, когда, помимо Госавтоинспекции, также оказались недоступны сайты МВД и Главного управления по вопросам миграции.