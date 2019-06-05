Счетная палата назвала самые закрытые ведомства. В их числе оказались Минобрнауки, Минпросвещения и Управделами президента

Счетная палата опубликовала доклад об открытости 22 российских министерств и 50 федеральных служб. Среди самых закрытых оказались Минобрнауки, Минпросвещения, Минобороны, Росгвардия, ФСБ, Управделами президента. Документ проанализировали РБК и «Коммерсант».

Авторами доклада стали АНО «Инфокультура» и Центр перспективных управленческих решений, которые рассмотрели открытость государства по критериям открытости информации, данных и ведения открытого диалога.

Эксперты отметили, что на сайте Минобрнауки среди прочего не было информации о функциях ведомства, раздела с открытыми данными, а также не работал поиск по сайту. Минпросвещения не установило версию для слабовидящих, там также не работало большинство страниц в разделе «Деятельность».

Претензии экспертов вызвало формальное отношение к требованиям прозрачности, из-за которого ведомства публикуют устаревшие и малосодержательные данные. Авторы доклада подчеркивают, что одной из серьезных проблем оказались ответы на запросы граждан. Так, 43% из разосланных экспертами запросов остались без ответов министерств. Отмечается, что в половине случаев пришли «отписки», которые в действительности не отвечали на вопросы.

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В пресс-службе управделами президента заявили, что эксперты не до конца разобрались в специфике государственных органов, и их оценка субъективна.

Авторы доклада также подчеркнули, что госкорпорации не отвечают требованиям открытости, хотя получают большие полномочия и федеральные субсидии, поэтому в результате часть деятельности государства «фактически выпадает из-под возможности какого-либо общественного контроля».

Самыми открытыми ведомствами оказались МВД, Минкультуры, Ростехнадзор, Минфин, Минэнерго, ФАС. Эксперты отмечают, что предложенный рейтинг стал «первой попыткой системного мониторинга ситуации».