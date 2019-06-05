Новосибирский суд отказался арестовать академика РАН по делу о хищениях в клинике Мешалкина

Центральный районный суд Новосибирска не стал арестовывать академика РАН и бывшего директора НИИ им. Мешалкина Александра Караськова по делу о хищениях на госзакупках, сообщает ТАСС. По делу уже проходит замдиректора медцентра кардиолог Евгений Покушалов.

60-летнего Караськова задержали 3 июня вместе с женой, однако на следующий день госпитализировали и поместили в кардиореанимацию. Суд 5 июня решил не принимать решение об аресте в его отсутствие и вернул ходатайство следователю.

Академик 16 мая уволился из НИИ им. Мешалкина, который возглавлял около 20 лет, а через две недели после этого его лишили мандата депутата новосибирского заксобрания из-за отсутствия в декларации загородного дома. Дело Караськова и его жены объединили с делом Покушалова, которого обвиняют в хищении 1,3 млрд рублей. По данным Интерфакса, Караськова обвиняют в соучастии в растрате (ч. 5 ст. 33, ст. 160 УК).