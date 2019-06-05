Всемирный банк ухудшил прогноз роста российского ВВП на 2019 год

Всемирный банк понизил оценку роста валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2019 году на 0,3 п. п. — до 1,2%. Об этом говорится в июньском докладе «Перспективы мировой экономики».

Эксперты связывают ухудшение прогноза с сокращением добычи нефти, более жесткой денежно-кредитной политикой в сочетании с повышением налога на добавленную стоимость.

Прогноз по росту ВВП России на 2020 и 2021 года не изменился и составил 1,8%.

В 2018 году темы роста российской экономики достигли рекордной отметки в 2,3% за последние шесть лет. По мнению экспертов, это связано с проведением в России чемпионата миру по футболу.

В конце мая глава Счетной палаты Алексей Кудрин отмечал, что рост российского ВВП по итогам 2019 года не превысит 1%, тогда как официальная цель была заявлена в 1,3%. Центральный банк прогнозировал рост на 1,2-1,7%.