Краснодарский судья заподозрил кредитора в неуважении. Он прислал в суд документы в конверте с картиной «Сдирание кожи с продажного судьи»

Кредитор Станислав Голубев отправил документы в Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК) в конверте с изображением картины голландского художника Герарда Давида «Сдирание кожи с продажного судьи». Об этом говорится в определении суда на сайте АСКК, на это обратил внимание «Коммерсант».

Согласно определению, судья Андрей Гарбовский считает, что Голубев должен дать объяснения по поводу произошедшего «в том числе в целях исключения неуважительного отношения к суду, рассмотрения вопроса о наличии основания для наложения судебного штрафа».

В конверте было ходатайство Голубева о приведении реестра кредиторов ООО «Сочи-Абсолют» в соответствие с законодательством. Он стал кредитором ООО «Сочи-Абсолют» в 2017 году, сумма его требований составляет 8 млн рублей, уточняет «Коммерсант». Заседание по делу, в ходе которого Голубева планируют опросить по поводу конверта, назначено на 5 июня.

Ответственность за неуважение к суду устанавливает ст. 297 УК. По ней гражданину могут грозить принудительные работы и арест на срок до полугода.