СК задержал еще двоих подозреваемых по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Следственнй комитет (СК) России задержал еще двоих участников конфликта в Подмосковье, в результате которого погиб бывший боец спецназа Главного управления Генштаба Вооруженных сил (ГРУ) Никита Белянкин.

Как сообщает ведомство, следователи установили лицо, которое нанесло Белянкину смертельное ранение, ему предъявлено обвинение. СК ходатайствует об избрании всем фигурантам дела меры пресечения в виде заключения под стражу.

Убийство бывшего спецназовца ГРУ произошло в ночь на 1 июня в подмосковном поселке Путилково. Белянкин шел по улице и увидел, что происходит массовая драка и решил заступиться за одного из ее участников. Бывший военный был убит.

4 июня СК сообщил о задержании двух граждан одной из стран СНГ. Следователи возбудили дела об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК) из-за ранения одного из участников драки. Их объединили в одно производство.