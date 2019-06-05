В Нижегородской области завели уголовное дело из-за отказа турбазы принять детей с ВИЧ 

Следственный комитет по Нижегородской области возбудил уголовное дело из-за отказа администрации спортивной деревни «Новинки» разместить группу ВИЧ-положительных детей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи считают, что представитель турбазы допустил дискриминацию прав и свобод детей (ст. 136 УК), которые нуждаются в социальной поддержке общества и государства.

По версии следствия, в мае учредители благотворительного фонда забронировали на турбазе места для отдыха 30 детей и 20 взрослых и внесли аванс. Однако представители спортивной деревни отказались принять группу из-за того, что у детей ВИЧ, и вернули организаторам деньги.

Ранее о произошедшем рассказала директор благотворительного фонда «СТЭП» Ольга Кузьмичева. 7 июня дети должны были приехать на базу вместе с родителями в рамках проекта «Школа маленьких плюсиков». Администратор турбазы сказала, что об этом ее попросили около 10 сотрудников спортивной деревни, так как «у них тоже дети».

Руководитель турбазы Алексей Шарков заявил, что «СТЭП» неоднократно привозил к ним на отдых детей с ВИЧ, и проблем не возникало. По его словам, в этот раз изменился срок заезда, поэтому сотрудники спортивной деревни попросили об инструктаже, однако в фонде на это не отреагировали, а позже приехал его представитель и без объяснения причин забрал аванс.

Кузьмичева позже сообщила, что «СТЭП» нашел другое место для отдыха детей. «Надо, чтобы тот случай положил конец такому отношению к людям, живущим с ВИЧ, и в дальнейшем это никогда не повторилось», — добавила она.