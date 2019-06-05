В рейтинг самых «грязных» регионов России попали Иркутская, Челябинская и Свердловская области

Ообщероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала экологический рейтинг регионов России по итогам весны 2019 года.

В десятку самых «грязных» регионов попали Якутия, Забайкальский край, Красноярский край, Тульская, Московская, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская и Челябинская области. Список замыкает Свердловская область.

Одной из главных проблем, по мнению общественников, стало то, что регионы не могут запустить мусорную реформу и «прибегают к имитации сортировки и переработки отходов вместо организации новых, действующих мощностей и сокращения вывоза мусора на полигоны».

На первом месте среди самых «чистых» регионов находится Тамбовская область. Далее идут Алтайский край, республика Алтай, Белгородская область, Москва, Курская, Магаданская и Мурманская области, республика Коми и Ульяновская область.

В конце прошлого года рейтинг регионов с самой благополучной экологической обстановкой также возглавили Тамбовская область, Алтайский край и республика Алтай. В топе списка оказались Курская, Белгородская, Мурманская и Магаданская области, республика Коми и Санкт-Петербург.