Коллегия судей отказалась рассматривать жалобу автоконцернов на краснодарские суды

Высшая квалификационная коллегия судей вернула компании «Хендэ Мотор СНГ» (компания Hyundai) жалобу на мошенническую схему взыскания компенсаций в краснодарских судах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ответ зампредседателя коллегии.

Жалобу подавали автоконцерны Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar LandRover. В коллегии объяснили возвращение обращения отсутствием в нем вопросов, входящих в ее компетенцию.

Представитель автопроизводителей и партнер коллегии адвокатов «Титаренко, Руссков, Улымов» Максим Титаренко уточнил, что компании обратились в Высшую коллегию, так как обращения в Краснодарскую краевую квалификационную коллегию не давали никакого результата. РБК уточняет, что по закону «Об органах судейского сообщества» в полномочия коллегии входит в том числе рассмотрение жалоб на решения региональных квалификационных коллегий.

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Автоконцерны подали жалобу в конце мая. Они утверждали, что, согласно схеме, истцы обращались в суды Краснодара в течение 15 дней после покупки нового автомобиля с жалобами на дефекты. Компании утверждают, что судебные экспертизы проводили одни и те же специалисты, которые устанавливали, что автомобили были повреждены на производстве.

Вслед за автоконцернами на необъективность краснодарских судов пожаловалось российское подразделение банка Intesa. В нем заявили, что ущерб банка по делам составил 50 млн рублей.