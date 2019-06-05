Глава Астраханской области Сергей Морозов ушел в отставку

Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В президентском указе говорится, что Морозов ушел в отставку по собственному желанию. ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что отставка Морозова связана с семейными обстоятельствами. Собеседник агентства добавил, что он будет работать в одной из российских спецслужб.

Исполняющим обязанности главы Астраханской области назначен Игорь Бабушкин. До этого он был заместителем полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе. В 1992-2012 Бабушкин служил на командных должностях в Вооруженных Силах и подразделениях Федеральной службы безопасности.

Морозов стал врио губернатора Астраханской области в 2018 году. В 2016-2017 годах он был помощником министра обороны Сергея Шойгу, а после этого занимал должность замруководителя Федеральной таможенной службы.