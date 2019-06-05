В Новосибирске судью не стали лишать полномочий за предупреждение о предстоящем обыске в правительстве 

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) вынесла предупреждение и не стала лишать судейских полномочий бывшую председательницу Новосибирского областного суда Римму Шатовкину, которая предупредила губернатора о предстоящем обыске. Об этом сообщает «Право.ру».

Отмечается, что в ВККС с требованием привлечь ее к дисциплинарной ответственности обратился Совет судей России. Его представитель Евгений Быков на заседании рассказал, что прошлым летом у Шатовкиной оказалось обращение следователя о проведении обыска у замглавы управления по обеспечению деятельности мировых судей Сергея Соколова.

По словам Быкова, председатель суда отправила это ходатайство и.о. губернатора области Андрею Травникову. Позже документы нашли при обыске у Соколова. Быков отметил, что предупреждение позволило скрыть ему «определенные доказательства» виновности в присвоении денег и мошенничестве.

По словам Шатовкиной, тогда она посчитала, что должна направить губернатору документы, согласно приказу о ЧП. «Получив информацию об обыске, я была крайне возмущена, потому как воровать у судей — и вообще воровать само по себе — просто недопустимо», — подчеркнула она. Шатовкина раскаялась и попросила коллегию не лишать ее полномочий.

«Скорее всего, желание было угодить органам исполнительной власти и лично губернатору — объяснить по-другому я это не могу. В Совете судей все сказали, что это глупость и что для нее это нехарактерно. Нет объяснений. Нет логики», — отметил Быков.

Шатовкина возглавляла Новосибирский областной суд с 2012 года, ее полномочия закончились осенью 2018 года. ВККС рекомендовала ее к переизбранию, но позже отозвала заявление. Сейчас Шатовкина работает судьей по уголовным делам первой инстанции.