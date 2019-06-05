«Это не бог весть какие деньги»: Матвиенко предложила заложить в бюджете деньги на защиту россиян за рубежом

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила министерству финансов заложить в бюджете на 2020 год средства на защиту россиян, оказавшихся в беде за рубежом, передает РИА Новости.

«Мы шатко по миру ходим: бывают случаи, где страховка работает, а есть непредвиденные ситуации. Последний только случай — Мария Бутина, когда собирали деньги на то, чтобы нанять адвокатов и защищать. Это не дело.

Мы, действительно, перечисляем миллионы долларов в какие-то неизвестные международные фонды, где все растворяется. И мы даже не знаем, на что и куда это идет», — заявила Матвиенко.

Спикер Совфеда дала две недели на то, чтобы сенаторы проработали предложение для Минфина: «Это не бог весть какие деньги, но это уважение страны к своим гражданам, где бы они не находились».

Как сообщалось ранее, всего на адвокатскую помощь Бутиной, осужденной в США на 18 месяцев тюрьмы по обвинению в работе иностранным агентом без лицензии, нужно собрать 43 млн рублей. Фонд защиты национальных ценностей уже перечислил ей 5 млн рублей.

СМИ называли руководителя фонда Петра Бычкова политтехнологом «бэк-офиса», который работает над африканскими проектами бизнесмена Евгения Пригожина. Сами основатели говорили, что организация помогает пострадавшим от действий США африканцам.