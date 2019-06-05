Экс-глава Серпуховского района официально прекратил голодовку

Экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун написал официальное заявление о прекращении голодовки. Об этом «Новой газете» рассказала его жена Юлия Шестун.

По ее словам, экс-глава Серпуховского района написал заявление накануне. Она рассказала, что ранее Шестун согласился перейти на капельницы. «Сразу же после такой длительной голодовки, превысившей уже 100 дней, нельзя было принимать питание», — объяснила она.

Шестун сообщила, что в настоящее время Мосгорсуд рассматривает ходатайство следствия о продлении ареста экс-главы Серпуховского района. Она заявила, что ее муж подавал заявление о личном участии в заседании, но его все равно не доставили.

Впервые Шестун объявил голодовку в июле прошлого года, потому что его не допустили к выборам главы Серпуховского района. В феврале он решил ее возобновить. В мае к Шестуну обратились правозащитники и попросили его прекратить голодовку.

Шестуна арестовали в июне прошлого года. Первоначально он обвинялся в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК), но позже его дело переквалифицировали на ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

Помимо этого, Шестуну предъявлены обвинения в легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1 УК), и в незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК).

В апреле суд изъял в пользу государства имущество Шестуна на 10 млрд рублей. Сам экс-глава Серпуховского района все обвинения отрицает и считает дело сфабрикованным.