Сотрудники ФСБ задержали начальника ученого Кудрявцева, которого обвиняют в госизмене

Сотрудники ФСБ задержали Романа Ковалева, начальника и ученика Виктора Кудрявцева, 75-летнего ученого Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш). Его отвезли в Следственный комитет ФСБ, пишет «МБХ медиа» со ссылкой на сына Кудрявцева Ярослава.

По его словам, утром в квартире и на даче Ковалева силовики провели обыск и изъяли все носители информации.

Ковалев руководил отделом, в котором работал Кудрявцев. Ученому ранее предлагали сотрудничать со следствием и дать показания против Ковалева, однако он отказался. В обмен на показания Кудрявцева обещали отпустить из СИЗО под домашний арест.

Адвокат Кудрявцева Иван Павлов добавил «Дождю», что участие сотрудников ФСБ «дает основания связывать эти два дела».

Кудрявцева арестовали в июле 2018 года. Следствие считает, что он передал Фон Кармановскому научному институту в Бельгии информацию, которую можно было бы использовать для создания оружия. Ученый обвинения отрицает и утверждает, что у него уже более 20 лет не было доступа к закрытым сведениям.