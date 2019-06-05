В российских поездах начали тестировать ароматизацию вагонов

В российских поездах запустили пилотный проект по ароматизации вагонов в целях повышения качества услуг. Об этом сообщила «Федеральная пассажирская компания» (ФПС).

Для ароматизации коридоров используют аромат «преимущественно с цитрусовыми нотами», для туалетных комнат — «свежие и легкие ароматы чистоты и свежести».

ФПС добавляет, что все ароматы гипоаллергенны, а распыленные частицы полностью растворяются в воздухе, не оседая на поверхности, одежде и мебели.

Сейчас ароматизация тестируется в нескольких вагонах поезда № 747/748 «Невский экспресс» — это скоростной пассажирский поезд, который курсирует между Москвой и Санкт-Петербургом. Он преодолевает расстояние между городами приблизительно за четыре часа.