Верховный суд освободил от наказания экс-главу волгоградского штаба Навального за картинку «Родины-матери» с лицом в зеленке

Верховный суд России освободил от наказания экс-координатора волгоградского штаба политика Алексея Навального Алексея Волкова. Ему назначили 200 тысяч рублей штрафа за фотографию памятника «Родина-мать» с закрашенным зеленкой лицом. Об этом Волков написал в своем твиттере.

По моему делу о «зеленке в фотошопе» Верховный суд постановил: Приговор оставить в силе, наказание отменить в связи с истечением срока давности. Больше подробностей в подкасте у @Komanda29 https://t.co/aniwaxKcUH pic.twitter.com/drMPZgyGmz — Алексей Волков (@Volkov_Alx) June 5, 2019

Волкова освободили от уплаты штрафа из-за истечения срока давности. Сам приговор, вынесенный по статье о реабилитации нацизма (ч. 3 ст. 354.1 УК), суд оставил в силе.

Адвокат из «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин просил полностью оправдать Волкова. Как указал защитник в жалобе на приговор, суд и следствие не доказали, что именно Волков закрасил на изображении лицо «Родины-матери».

Изображение было опубликовано на странице сторонников Навального во «ВКонтакте» в 2017 году. Следствие посчитало, что это было осквернением символа воинской славы.

В прошлом году суд отправил уголовное дело против Волкова на доследование, посчитав, что его поступок можно квалифицировать как более тяжкий. Позже Верховный суд отменил это решение. Штраф Волкову Волгоградский областной суд назначил в марте.