Роскомнадзор отчитался об удалении 15 сообщений в соцсетях о взрывах в Дзержинске

Роскомнадзор отчитался об удалении 15 сообщений в интернете о взрывах в Дзержинске, которые Генеральная прокуратура признала фейковыми и создающими угрозу общественной безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

«В реестр запрещенной информации внесены 34 ссылки на сообщения в российских и зарубежных социальных сетях. С 15 ссылок запрещенная информация удалена администраторами площадок или самими пользователями», — рассказал он (цитата по ТАСС).

Как отмечал ранее Ампелонский, Роскомнадзор вносит в реестр запрещенных ресурсов не только ссылки, но и их копии в соцсетях, а также направляет уведомления владельцам площадок и хостинг-провайдеров.

Накануне пользователь твиттера из Польши рассказал о просьбе соцсети удалить по требованию Роскомнадзора пост, в котором он назвал взрыв в Дзержинске диверсией. В разговоре с «Новой» он добавил, что не намерен удалять твит, поскольку его действия не подпадают под российскую юрисдикцию, а слова являются личным мнением.

Взрывы на заводе «Кристалл» в Дзержинске произошли 1 июня. В результате аварии, по официальным данным, пострадали 89 человек (СМИ сообщали о 116 пострадавших, в том числе об одном ребенке), из числа сотрудников предприятия и жителей близлежащих территорий.

Следственный комитет по Нижегородской области возбудил уголовное дело о нарушении правил промышленной безопасности (ч. 1 ст. 217 УК). Согласно предварительной версии следствия, причиной взрывов могло стать нарушение технологического процесса.