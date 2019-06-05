На жителя Ставрополья составили протокол о неуважении власти из-за поста о Путине

На жителя города Изобильный Ставропольского края составили административный протокол о неуважении к власти (п. 3 ст. 20.1 КоАП) из-за поста о президенте Владимире Путине во «ВКонтакте». Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на копию документа и самого пользователя, который попросил не раскрывать его имени.

По его словам, записи в соцсети от 21 мая мужчина назвал президента «фарисеем и дурным человек с неправильными пищевыми привычками, который при этом ничего не умеет». Ему в пример автор поста привел президента Украины Владимира Зеленского.

Собеседник телеканала сказал, что 3 июня силовики сначала позвонили ему, а затем приехали на работу и забрали в отдел полиции. В протоколе сказано, что пользователь соцсети опубликовал запись, которая содержит «оскорбление в адрес президента Российской Федерации В. В. Путина в грубой форме», уточняет «Дождь».

В отделении МВД по Ставропольскому краю телеканалу не смогли оперативно дать комментарий.

29 мая вступил в силу закон о наказании за оскорбление власти в интернете, запрещающий «в неприличной форме» отзываться об обществе, государстве, государственных символах, Конституции и органах власти. Нарушение закона грозит штрафом от 30 до 100 тысяч рублей, а в случае повторного нарушения могут назначить от 100 до 200 тысяч или арест сроком до 15 суток.