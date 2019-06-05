ВШЭ расформирует департамент политологии. Преподаватели, критиковавшие власть, могут остаться без работы

Департамент политической науки факультета социальных наук НИУ ВШЭ объединят с департаментом государственного и муниципального управления (объединение получит название департамента политики и управления).

Информацию об этом «Новой газете» подтвердил научный руководитель Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Андрей Клименко, которого ученый совет рекомендовал в качестве главы новой структуры. Решение объединить два департамента было принято еще 2 сентября [2018 года], ученый совет его уже утвердил, говорит Клименко.

Вчера об этом сообщила организация «Голос», заявив о возможных политических мотивах подобного решения. «Голос» пишет, что «в результате реорганизации фактически увольняются из университета ряд хорошо известных и уважаемых в экспертных кругах специалистов».

В департаменте политологии действительно работают несколько известных профессоров и преподавателей, известных своей публичной критикой в адрес Кремля, а также участием в расследованиях, посвященных фальсификациям выборов в России.

«По той информации, которая у меня есть сегодня, те курсы, которые я читал в Высшей школе экономики, упразднены, — рассказал «Новой» доцент департамента политической науки, политолог Александр Кынев. — Моя учебная нагрузка на следующий год ликвидирована».

Он сказал, что значительная часть сотрудников департамента политической науки в связи с объединением должна была продлевать этим летом новый контракт, в том числе Кынев. Из-за грядущей реорганизации контракты преподавателей должны закончиться 31 августа.

«У “неправильных” преподавателей возникает ситуация с отменой курсов, а поскольку у них нет нагрузки, им просто не будут продлевать временный контракт до заключения постоянного», — считает Кынев.

«Процесс такой: с изменением структуры, штатного расписания мы будем решать [вопрос о продлении трудовых договоров] в зависимости от нагрузки, новой структуры учебных планов и так далее, — сказал Андрей Клименко. — Ну, в принципе, все возможно».

«Голос» указал, что параллельно с созданием новой структуры фактически стартовала избирательная кампания Валерии Касамары, проректора ВШЭ, которая может баллотироваться на сентябрьских выборах в Мосгордуму (официального заявления на этот счет пока нет).

Касамара будет возглавлять один из двух институтов в объединенном департаменте, говорит Клименко. Эти институты будут заниматься экспертной и научной работой.

«Я стала директором Института прикладных политических исследований ещё в феврале, то есть за несколько месяцев до объединения департаментов. Институт же вырос из Лаборатории политических исследований, которая существует уже более 10 лет и которой я руководила с момента ее создания», — пояснила сама Касамара.

Необходимость объединения двух департаментов Клименко объясняет «схожестью тематики, определенной централизацией управления, расширением взаимодействия, возможностью ведения комплексных тем, поскольку многие темы находятся на стыке политологии и госуправления».

Объединенный департамент будет работать с нового учебного года.

В мае студенческое ток-шоу ВШЭ «В точку! Персона» закрыли за день до эфира с кандидатом в депутаты Мосгордумы Любовью Соболь. Ректор Ярослав Кузьминов позже объяснил, что шоу закрыли из-за желания авторов самостоятельно определять редакционную политику.