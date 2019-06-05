Аспиранту МГУ Мифтахову продлили арест на два месяца по делу о поджоге офиса «Единой России»

Судья Головинского суда Москвы Дмитрий Арнаут удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста аспиранта МГУ Азата Мифтахова до 7 августа.

Азат Мифтахов в суде. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

В начале заседания судья сделал замечание Мифтахову за отказ встать и назвать свои данные.«Я не собираюсь вставать», – сказал Мифтахов. Тогда судья потребовал удалить его из зала за «нарушение регламента». Адвокат Светлана Сидоркина заявила отвод судье. Она считает, что суд предвзято относится к ее подзащитному и она напомнила, что судья Арнаут ранее продлевал стражу для Мифтахова. Однако судья отклонил ходатайство защитника об отводе.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Сидоркина попросила вернуть Мифтахова в зал, пообещав, что она поговорит с ним и объяснит регламент судебного процесса. Судья передумал и вернул обвиняемого обратно. После общения с адвокатом Мифтахов все-таки согласился с требованиями суда и назвал свои данные стоя.

Следователь попросила продлить арест для Мифтахова на два месяца. Она добавила, что необходимо провести ряд «процессуальных действий». «Основания для изменения меры пресечения не изменись. Мифтахов обвиняется в совершении тяжкого преступления против общественного порядка. Наказание за это преступление составляет за свыше трех лет», – начала свое выступление следователь.

Доводы для продления ареста остались прежние: может скрыться и попытаться уничтожить доказательства. По данным следователя, Мифтахов является активным членом леворадикального движения «Народная самооборона», «ставившего своей целью неконституционную смену власти путем организации массовых беспорядков по сценарию цветных революций».

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Адвокат Светлана Сидоркина возразила на доводы следователя. Она сказала, что нет оснований для продления срока содержания под стражей, поскольку все основные следственные действия проведены, экспертизы сделаны и никаких других доказательств следствие представлять не намерено.Защитник считает, что следователь не предоставил доказательств того, что Мифтахов собирается скрыться, оказывать давление на свидетелей или препятствовать проведению расследования.

«Верховный суд РФ неоднократно указывал, что тяжесть вменяемого обвинения не может быть основанием для продления стражи», – добавила Сидоркина. Она предложила избрать для Мифтахова иную меру пресечения в виде домашнего ареста. По словам защитника, у ее подзащитного есть временная регистрация в общежитии МГУ и вполне реально в этой комнате избрать для него такую меру пресечения. «Там он мог бы спокойно писать диссертацию и заниматься научной работой», – сказала адвокат.

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По версии следствия, аспирант мехмата МГУ был в числе шестерых человек, которые 31 января прошлого года разбили окно в офисе «Единой России» на Онежской улице. Сам Мифтахов полностью отрицает вину в хулиганстве и заявил, что дело против него сфабриковано.

Мифтахова задержали 1 февраля по подозрению в изготовлении самодельного взрывного устройства, найденного ранее в Балашихе. Тогда были задержаны еще десять левых активистов, в их жилищах были проведены обыски. Однако всех, кроме Мифтахова, в тот же день отпустили, а его оставили в изоляторе временного содержания. 7 февраля его отпустили без избрания меры пресечения и в тот же день снова задержали уже по новому делу.