Трое бывших военных подали иск к Минобороны на 6 млн рублей. Во время танковых стрельб они попали по ним открыли огонь

Трое бывших военных Вадим Габидуллин, Арсен Османов и Дмитрий Пахмутов, которые получили тяжелые травмы в 2017 году на полигоне в Ленинградской области, подали иск к Министерству обороны на 6 млн рублей. Об этом «Новой газете» сообщили в правозащитной организации «Зона права».

Иск подан в Дзержинский районный суд Петербурга. Бывшие военнослужащие требуют компенсировать моральный вред и расходы на лечение. Габидуллин оценил моральный вред в 2 млн рублей, Османов — в 1 млн, Пахмутов — в 3 млн рублей, расходы на лечение — 57 тысяч рублей.

Танковые стрельбы произошли 7 сентября 2017 года на военном полигоне в Ленинградской области. Четверо военных попали в сектор прямого огневого поражения. Один военный, Андрей Виттих, умер на месте. Габидуллин, Османов и Пахмутов получили тяжелые ранения.