Начальника ученого Кудрявцева из ЦНИИМаша арестовали по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал сотрудника ЦНИИМаш (входит в Роскосмос) и доцента МФТИ Романа Ковалева по делу о госизмене, в рамках которого почти год назад арестовали его подчиненного — 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева. Об этом сообщил Интерфакс.

Хотя у него не было доступа к гостайне, по данным агентства, его обвинили в передаче сотрудникам брюссельского Фон Кармановского института гиперзвуковых технологий и результатов газодинамических исследований (ст. 275 УК).

Ковалева, возглавляющего в ЦНИИМаше Центр теплообмена и аэрогазодинамики, задержали утром после обысков в квартире и на даче. Ранее он проходил по делу Кудрявцева свидетелем. Глава «Команды 29» Иван Павлов рассказывал, что следователь осенью предлагал Кудрявцеву дать показания на Ковалева в обмен на перевод под домашний арест, однако тот отказался.

Виктора Кудрявцева также обвиняют в передаче секретных данных Фон Кармановскому институту в рамках программы FP7-SPACE, утвержденной правительством. По данным СМИ, сведения касались гиперзвуковых технологий для ракетных комплексов «Авангард» и «Кинжал». Ковалев, возглавлявший отдел Кудрявцева, был его учеником, они также написали несколько совместных научных работ.