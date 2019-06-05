На Кубани не стали штрафовать дольщика за конверт с картиной «Сдирание кожи с продажного судьи»

Арбитражный суд Краснодарского края решил не накладывать судебный штраф на дольщика из Сочи Станислава Голубева, который отправил в суд документы в конверте с репликой картины «Сдирание кожи с продажного судьи» голландского художника Герарда Давида. Об этом сообщил ТАСС.

Получивший письмо судья расценил это как неуважительное отношение и 30 мая потребовал проведения проверки. Голубев не пришел на заседание, однако в письменном объяснении попросил прощения у судьи и обвинил в случившемся своего юриста.

Судебный штраф, согласно законодательству, мог составить до 2,5 тыс. рублей, однако судья в постановление допускал и передачу материалов в органы следствия — Уголовный кодекс предполагает за неуважение к суду до полугода ареста (ст. 297 УК).

Присутствовавший на заседании юрист правозащитной группы «Агора» Алексей Аванесян рассказал, что другие дольщики требовали наказать Голубева, помимо оскорбления судьи, также и за якобы имевшее место нарушение авторских прав художника или музея.