ФБК обвинил сотрудников московской мэрии в покупке элитных квартир по заниженным ценым

Сотрудникам московской мэрии, а также действующим и бывшим федеральным чиновникам принадлежат квартиры в доме на Садовнической набережной, который ранее обещали отдать для льготников и очередников, утверждает Фонд борьбы с коррупцией политика Алексея Навального со ссылкой на данные Росреестра.

Дом построили на месте исторического квартала в Замоскворечье у Зверева моста и начали заселять в 2017 году. Площадь квартир в нем составляет от 131 до 180 кв. м., а их рыночную стоимость в ФБК оценили в среднем в 70–90 млн рублей.

Фонд обнаружил среди владельцев квартир 12 сотрудников администрации города или их родственников. «Большинство из них.. имеют прямое отношение к строительству и городскому имуществу. То есть их департаменты либо строили этот дом, либо продавали, либо сносили предыдущий, исторический», — говорится в расследовании.

Квартиры, согласно выпискам, принадлежали в том числе 7-летнему сыну московского министра культуры Александра Кибовского, главе фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы Артуру Кескинову, главе Мосгосстройнадзора Олегу Антосенко и председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Юлиане Княжевской.

В жилом комплексе также есть квартиры у начальника архангельского ФСБ Наиба Нагуманова, главы Росреестра Виктории Абрамченко, замминистра финансов Ильи Трунина, а также у телеведущей Ларисы Гузеевой — как отметили в ФБК, она в своем инстаграме хвалила мэра Сергея Собянина.

Фонду борьбы с коррупцией не удалось узнать, каким образом чиновники получили квартиры. Расследователи предположили, что недвижимость им мог передать город или они могли купить ее ниже рыночной стоимости. «Мы не сомневаемся, что Собянин продавал эти квартиры за 1/10 часть кадастровой стоимости», — утверждает Навальный в блоге.