В Подмосковье арестовали обвиняемого в убийстве экс-спецназовца ГРУ и других участников драки

Красногорский городской суд Подмосковья арестовал Сергея Ходжаяна, обвиняемого в убийстве экс-бойца ГРУ Никиты Белянкина (ч. 1 ст. 105 УК), а также еще двух участников драки. Об этом сообщило агентство «Москва».

Ходжаяна обвинения отрицает: «Я не совершал преступления, я на это не способен. Я подошел помочь человеку, а в итоге все свалилось на меня», — заявил он в суде.

Вину не признавали и другие фигуранты дела, которым предъявили обвинения в хулиганстве (ст. 213 УК). Адвокат одного из них, бармена кафе «Бирхаус» Нарека Степаняна заявил, что тот во время нападения был на рабочем месте и «противоправных действий не совершал».

Белянкина убили удар ножом в сердце вечером 1 июня. Проходя мимо драки в поселке Путилково (Красногорский район), он решил вступиться за мужчину, которого избивала толпа. На Белянкина напали, после того, как он выстрелил в воздух из травматического пистолета. Он скончался до приезда скорой.

По данным «Коммерсанта», в ходе службы по контракту в подразделении ГРУ Минобороны он участвовал в боях за Пальмиру и Алеппо, за что был отмечен ведомственными наградами и представлен к государственной.