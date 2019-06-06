В Екатеринбурге выступающий «за сквер» мужчина вскрыл автомобиль шеф-редактора Znak.com

В Екатеринбурге молодой человек, представившийся Евгением Брацуном, вскрыл автомобиль шеф-редактора издания Znak.com Дмитрия Колезева. Об этом сам Колезев сообщил в своем telegram-канале.

«Утром ситуация: выхожу к машине, чтобы ехать на тренировку. Заднее стекло разбито. Вокруг раскиданы вещи из салона и какой-то мусор. Внутри на водительском месте сидит человек. Кажется, спит. Вызываю полицию. Жду наряд. В этом время человек начинает выбираться из машины. Я включаю камеру и иду к нему. Он явно не очень вменяемый, но на ногах стоит. Спрашиваю: ты кто такой? Он отвечает: «Я за сквер». Прошу назвать имя и фамилию, он называет», — написал Колезев.

К своему посту шеф-редактор Znak.com также прикрепил видео, на котором он общается с молодым человеком. Тот действительно ведет себя неадекватно. То говорит, что это его машина, то заявляет, что Колезев сам открыл дверь. Говорит, что готов ждать полицию, но затем — уходит.

По словам Колезева, он не стал задерживать мужчину, но показал видео с ним полиции. Самого журналиста сейчас также опрашивает следователь. Вскоре полиция задержала преступника.

Судя по аккаунтам Евгения Брацуна в социальных сетях, молодой человек работает в баре и увлекается борьбой. На его странице также есть фотографии из полицейского автомобиля, правда, по этим снимкам не ясно, в каком статусе Брацун находится в служебном авто.

Читайте также Культ или жизнь. Анатомия протеста в Екатеринбурге

Ранее полиция потребовала от Колезева удалить из своего Instagram фотографию сотрудника пресс-службы екатеринбургского УМВД Евгения Крюкова, фамилия которого фигурирует в уголовном деле в отношении участника уличных акций в защиту сквера у театра драмы Станислава Мельниченко. Колезев удалять фотографию отказался.