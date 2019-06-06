Представитель подавшей в суд на BadComedian компании заявил о готовности пойти на мировое соглашение

Кинокомпания Kinodanz, которая подала иск на 1 млн рублей к автору YouTube-канала BadComedian Евгению Баженову, готова пойти на мировое соглашение. Об этом «Коммерсанту» рассказал продюсер компании Евгений Мелентьев.

«В открытом доступе в сети, а именно в блоге Евгения Баженова, появились видеоматериалы из фильма „За гранью реальности“ общим хронометражем около 20 минут, что не было с нами согласовано. В обзоре видеоблогера в целом раскрывалась практически вся сюжетная линия фильма, что ведет к падению продаж фильма на легальных ресурсах», — сказал Мелентьев.

Он не назвал условий соглашения, но уточнил, что из-за обзора Баженова несколько иностранных дистрибуторов изменили условия контрактов с Kinodanz. По словам представителя компании, сумма иска является формальной, так как «убытки Kinodanz намного превышают эту сумму».

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3 июня стало известно, что кинокомпания Kinodanz подала иск на 1 млн рублей к YouTube-блогеру BadComedian Евгению Баженову из-за нарушения правил цитирования произведения. Речь идет об обзоре на фильм «За гранью реальности».

В министерстве культуры заявили, что не имеют отношения к иску и не оказывает поддержку Kinodanz в суде. В поддержку Баженова выступили блогер Юрий Дудь, телеведущая Ксения Собчак, продюссер Александр Роднянский и режиссер Сарик Андриасян.