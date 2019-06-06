Мэрия Екатеринбурга опубликовала список самых популярных площадок для строительства храма

В опубликованный мэрией Екатеринбурга списке предложений жителей города о возможных местах для строительства храма святой Екатерины вошел сквер у Драмтеатра, где проходили протесты. Это площадка заняла третье место.

Список состоит из 61 пункт, самыми популярными площадками стали первые 13 в списке. В первую тройку также вошли Пустырь на перекрестке улицы Белинского-Фурманова и Улица Куйбышева, 36, недострой гостиницы «Дели».

Сбор предложений проводился с 20 по 30 мая через сайт городской администрации. Всего в мэрию поступило 11079 обращений.

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Акции против строительства храма Святой Екатерины в сквере у екатеринбургского театра Драмы проходили с 13 по 18 мая. Митинги сопровождались столкновениями участников и полицейских, задержаниями.

Президент Владимир Путин предложил провести среди жителей города опрос, после чего строительство остановили. Согласно результатам опроса ВЦИОМ, против строительства в сквере выступают почти три четверти горожан (74%).