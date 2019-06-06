Прокуратура назвала гендерной дискриминацией разные проходные баллы для мальчиков и девочек в пермской гимназии

Прокуратура по итогам проверки признала незаконными гендерную дискриминацию и введение отбора в первый класс в гимназии № 4 Перми, где проходной балл в первый класс для девочек сделали выше, чем для мальчиков. Об этом сообщает«Коммерсант».

На директора гимназии Татьяну Дьякову завели дело за нарушение или незаконное ограничение права на образование (ч. 1 ст. 5.57 КоАП). Ей грозит увольнение, так как это ее второе подобное нарушение. В октябре прошлого года ее штрафовали за отстранение десятиклассницы от занятий из-за розового цвета волос.

В конце мая в соцсетях распространился документ, из которого следовало, что для поступления в престижную пермскую гимназию для мальчиков установили проходной балл 65,7, а для девочек — 69,1.

Директор школы Татьяна Дьякова объяснила это гендерным принципом обучения и отсутствием чисто «девчачьих» классов: «Как правило, девочки более прилежные, <...> а у мальчишек в основном нет этого прилежания, поэтому у них баллы ниже».

Городская администрация пообещала, что директору будет объявлен выговор за превышение полномочий. Вскоре в гимназии открыли дополнительные места для первоклассников.