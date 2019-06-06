РИА Новости: «Роскосмос» ужесточил правила выезда сотрудников за границу после бегства главы НИИ

«Роскосмос» ужесточил правила выезда за рубеж для сотрудников предприятий ракетно-космической отрасли и руководства госкорпорации, которые имеют допуск к секретной информации, сообщает РИА Новости.

По словам одного из собеседников агентства, документ имеет гриф ДСП (для служебного пользования). Его наличие подтвердил второй источник издания.

Требования, указанные в документе, соответствуют российскому законодательству, однако написаны в жесткой фоме, отмечает представитель отрасли.

В «Роскосмосе» не стали комментировать эту информацию.

Ужесточение правил произошло после того, как генеральный директор НИИ космического приборостроения Юрий Яскин экстренно уехал из России и уволился. Как сообщал «Коммерсант», он мог опасаться вскрытия фактов хищения бюджетных средств из госкорпорации.

Сотрудники «Роскосмоса», имеющие первую и вторую форму допуска к секретной информации, могут выехать за рубеж только по согласованию с ФСБ и руководством госкорпорации. Их загранпаспорта хранятся в представительствах спецслужб на территории предприятий и выдаются только на срок командировки.