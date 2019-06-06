В правительстве пообещали «сделать все, чтобы «Яндекс» никак не пострадал» из-за требований ФСБ

Вице-премьер правительства России Максим Акимов пообещал «сделать все», чтобы «Яндекс» не пострадал от чрезмерного административного давления. Об этом он заявил, комментируя требование ФСБ к компании выдать ключи шифрования, передает Интерфакс.

«Яндекс» очень важен для национальной и даже глобальной экономики. Я думаю, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы бизнес-компании, которые обеспечивают России по ряду очень чувствительных позиций глобальное лидерство, никак не пострадали», — сказал Акимов.

Ранее сообщалось, что ФСБ запросила ключи для дешифровки данных пользователей «Яндекс.Почты» и «Яндекс.Диска». Указанные сервисы находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ) и, согласно вступившему в силу «закону Яровой», обязаны по требованию ФСБ передавать такую информацию. В противном случае ресурсы могут заблокировать.

В компании заявили, что исполнение закона, на который ссылаются спецслужбы, возможно и без нарушения приватности данных. «В законе говорится о предоставлении информации, "необходимой для декодирования сообщений", из него не следует требование о передаче ключей, которые необходимы для расшифровки всего трафика.», — заявили в компании.