«Безусловно, это шок для экономики»: глава Счетной палаты — об аресте основателя Baring Vostok Калви

Арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви стал шоком для российской экономики, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Безусловно, это шок для экономики. С начала этого года отток капитала удвоился, и сейчас достиг уровня более 40 млрд долларов», — заявил Кудрин (цитата по ТАСС).

Майкла Калви и других сотрудников Baring Vostok обвиняют в том, что они якобы убедили акционера банка «Восточный» принять у «Первого коллекторского бюро» акции на 2,5 млрд рублей по завышенной цене. Калви свою вину отрицает.

Сейчас бизнесмен находится под домашним арестом — после нескольких месяцев в следственном изоляторе. Ранее пресс-служба Baring Vostok сообщила, что Калви надеется принять участие в форуме, где он зарегистрирован как участник.

Калви уже просил у следствия разрешения, однако СК о своем решении не сообщал. Советник президента Антон Кобяков посоветовал бизнесмену следить за ходом ПМЭФ по трансляции на сайте, однако суд запретил ему пользоваться средствами связи, в том числе интернетом.

О своем желании видеть Калви на форуме говорили в Кремле. «Он был довольно активным игроком на российском рынке в течение и даже больше пятнадцати лет. Мы все знаем его как благонадежного бизнесмена, приверженца российского рынка», — отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.