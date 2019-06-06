СК: главбух российского посольства в Израиле похитила почти 50 млн рублей

Следственный комитет завершил расследование дела о хищении почти 50 млн рублей в посольстве России в Израиле. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, с октября 2012 по август 2014 года главный бухгалтер Наталия Журавлева, сотрудница посольства Анна Сидорова и работник ФГУП «Госзагрансобственность» Ирина Лось похитили с валютных счетов посольства более 49 млн рублей. Им предъявлено обвинение в мошенничестве и пособничестве в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК и ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК).

Как уточняют в СК, обвиняемые подделывали распорядительные платежные документы и на похищенные деньги приобрели в Москве и Московской области недвижимость. Во время следствия это имущество было арестовано, чтобы возместить ущерб бюджетной системе России.