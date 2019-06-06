Прокуратура Югры начала проверку коллег вице-мэра Нягани, сдававшего квартиру под бордель

Прокуратура в ХМАО начала проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции в отношении администрации города Нягани, сообщает пресс-служба ведомства.

Поводом для проверочных мероприятий послужили сведения из материалов уголовного дела, согласно которым замглавы города Виктор Манухин сдавал квартиру женщине, организовавшей в ней бордель.

Как пишет Ura.ru, уроженка Калининграда «развила бурную деятельность по организации сети борделей с проститутками, для чего пригласила в город своих подруг и знакомых из разных регионов России».

Силовики обнаружили бордель в ноябре 2018 года и завели уголовное дело об организации проституции (ст. 241 УК). В конце мая женщину оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Манухин проходил по делу в качестве свидетеля. Он утверждал, что после заключения договора об аренде не интересовался, что происходит в его апартаментах.

Сообщалось, что Манухин не указал в своей налоговой декларации доходы от сдачи недвижимости. Вскоре после этого чиновник написал заявление об увольнении.