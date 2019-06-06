Свердловский Минобр назвал «нежелательным» участие преподавателей и студентов в мероприятиях генконсульства США

Министерство образования Свердловской области распространило по подведомственным учреждениям циркуляр, в котором говорится, что «преподавателям и обучающимся профессиональных образовательных учреждений» не желательно участвовать в мероприятиях, участие в которых принимают американские дипломаты и лекторы. Документ, подписанный министром Юрием Биктугановым, опубликовало екатеринбургское издание 66.ру.

«В ряде образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, Генеральным консульством США в Екатеринбурге реализованы проекты, создающие угрозу формирования негативного имиджа социально-политических процессов в Российской Федерации, — говорится в документе. — В частности, такие проекты, как: «День юного дипломата», «Курс разговорного английского языка», «Курс писательского мастерства Great Writing Project», проведенные представителями Генерального консульства США в Екатеринбурге, по информационному материалу и оценочным суждениям имеют деструктивный характер для общественно-политической жизни нашей страны».

В пресс-службе министерства образования Свердловской области оперативно прокомментировать претензии к американским образовательным программам не смогли. В посольстве США в Москве корреспондента «Новой» также попросили направить письменный запрос.

Стоит отметить, что о перечисленных программах имеются публикации как в СМИ, так и на сайтах самих уральских образовательных учреждений. Например, на сайте Сургутского госуниверситета, студенты которого участвовали в программе «День юного дипломата» в феврале 2018 года, говорится, что в рамках программы студенты рассказали американским дипломатам, развитие какого бизнеса хотели бы видеть в Сургуте, и на практике ознакомились с работой визового центра.