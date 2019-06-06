Сотрудники ФСБ задержали министра лесного комплекса Иркутской области

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Его подозревают в превышении должностных полномочий, совершенном с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК). Уголовное дело возбудили по факту санитарной рубки в заказнике «Туколонь», который находится в Казачинско-Ленско районе Иркутской области.

Незаконную рубку провели на площади около 120 га, уточнили в СК. Ущерб охотничьим ресурсам и среде их обитания, почвам, а также объектам животного мира в ведомстве оценили в 748 млн рублей. Ряд лиц уже привлекли к ответвенности в рамках уголовного дела также по ст. 286 УК, а также по статьям о незаконной рубке лесных насаждений (ч. 3 ст. 260 УК) и нарушении режима охраняемых природных территорий и природных объектов (ст. 262 УК).

Шеверда занял должность министра лесного хозяйства Иркутской области в 2016 году. До этого, в 2010-2015 годах он был директором ООО «Лесинформ».