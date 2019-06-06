Верховный суд предложил отменить срок давности за неуплату налогов

Верховный суд предложил считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится, пока должник не расплатится с государством. Соответствующий проект постановления пленум ВС обсудит 6 июня, сообщили «Ведомости».

Срок давности по уклонению от налогов составляет 2 года — как для физических (ст. 198 УК), так и для юридических лиц (ч. 1 ст. 199 УК). Однако ранее он исчислялся с момента неуплаты налога в установленный законом срок.

Постановление будет действовать с обратной силой, отметили юристы. «Еще вчера нельзя было привлечь за неуплату налога 10 лет назад, а сегодня – уже можно», – рассказал изданию Вадим Зарипов из «Пепеляев групп». Для освобождения от уголовного преследования придется заплатить налог, пени в размере налога и штраф, на который по истечении давности налоговая даже не рассчитывала.

Текст документа почти полностью совпадает с проектом постановления 2006 года, которое не было принято. «Ведомости» отметили, что постановление не обязательно будет принято в настоящем виде и проект еще может быть изменен.

Согласно последнему докладу бизнес-омбудсмена Бориса Титова, на налоговые преступления пришлось 3,7% обращений к ним в 2018 году. В его аппарате отмечали, что несмотря на требование законодательства доказать умысел на уклонение, «уголовные дела нередко возбуждаются по факту неуплаты сумм, указанных в решении налогового органа».