В Кремле назвали назначения выходцев из ФСО губернаторами «успешным опытом»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «успешными» назначения на посты глав регионов бывших сотрудников Федеральной службы охраны. Об этом он заявил на Петербургском экономическом форуме, передает Интерфакс.

Накануне архангельский губернатор Сергей Морозов, выходец из ФСО, ушел в отставку, а на его место был назначен Игорь Бабушкин, служивший в ФСБ и до недавнего времени работавший в полпредстве в Северо-Кавказском федеральном округе.

Песков не стал связывать отставку Морозова с разочарованием в нем Кремля и напомнил, что он ушел по собственному желанию.

«Нет, наоборот: этот опыт считают успешным.. Он [Морозов] продолжит работу в Москве. У него так сложились обстоятельства»,

— сказал Песков.

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На данный момент главами российских регионов являются еще два выходца из ФСО — Дмитрий Миронов, с 2016 года руководящий Ярославской областью, и Алексей Дюмин, в том же году занявший пост губернатора Тульской области. Еще один бывший сотрудник службы – Евгений Зиничев – несколько месяцев был губернатором Калининградской области, а после отставки Владимира Пучкова в 2018 году возглавил МЧС.