Рада отказалась отправлять в отставку глав МИДа, СБУ и Минобороны. Обновлено

Депутаты Верховной Рады проголосовали против отставки министра иностранных дел Павла Климкина, сообщила пресс-служба парламента.

Необходимую половину голосов не набрали ни предложение самого Климкина об уходе по собственному желанию (141 голос), ни схожая инициатива президента Владимира Зеленского (137 голосов).

Депутаты также отклонили предложения об отставке главы СБУ Василия Грицака (78 голосов «за») и министра обороны Степана Полторака (67). При этом глава Минобороны назначается по представлению президента, а не решением депутатов, как это происходит с другими министрами.

Ранее украинские депутаты также отказались отправить в отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. В поддерживавшем его «Блоке Петра Порошенко» (новое название «Европейская солидарность») объясняли это тем, что новое правительство после досрочных выборов 21 июля сформировалось бы только к сентябрю, а до этого «страна останется неуправляемой».