Исследование: число закрывшихся в России компаний за прошлый год вдвое превысило число открывшихся

В 2018 году в России количество закрывшихся компаний превысило число открывшихся в 2,14 раза. Об этом говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, данные которой приводит РБК.

По всей стране за прошлый год открылось более 290 тысяч предприятий, а закрылось – свыше 600 тысяч. Количество открывшихся предприятий превысило число закрывшихся только в пяти российских регионах, отметили аналитики. Больше всего компаний за прошлый год закрылось в Калининградской области (почти 7 тысяч). Открылось в этом регионе 1,5 тысячи компаний.

Самой большое прирост числа предприятий произошел в Ингушетии, там закрылось 384 предприятия, а открылось – 615. Больше всего, 1,7 тысячи предприятий, за прошлый год открылось в Крыму, закрылось в этом регионе – 1,6 тысячи.

Первый вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин, объяснил, что закрытие бизнеса можно объяснить рядом причин, в числе которых – «отсутствие улучшения делового климата на фоне снижения покупательской способности населения и проблем с налоговым администрированием и налогами в целом».

Бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева считает, что в статистике отражен, в частности, процесс оптимизации в сфере муниципального управления, когда контроль над объектами ликвидированных предприятий получают более крупные юрлица. Также в статистику по закрытым предприятиям могут попасть «фирмы-однодневки», поэтому, по мнению омбудсмена, она не совсем применима к бизнесу.