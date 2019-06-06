Глава Роcкомнадзора рассказал об успешном сотрудничестве Tinder с российскими спецслужбами. В компании это отрицали

Руководство приложения для знакомств Tinder открыто для сотрудничества с российскими спецслужбами, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью телеканалу НТВ.

«Недавняя ситуация с Tinder показала, что у компании запросили данные — они предоставили,

и сказали, что будут искать способ в случае возникновения преступлений искать возможность предоставить ту информацию, которая нужна спецслужбам», — сказал глава надзорного ведомства (цитата по ТАСС).

Несколько дней назад, когда стало известно о внесении Tinder в реестр распространителей информации (ОРИ), представители приложения отрицали сотрудничество со спецслужбами: «Регистрация [в ОРИ] никоим образом не передает какие-либо пользовательские или личные данные каким-либо российским регулирующим органам, и мы не передали никаких данных их правительству».

«Закон Яровой» обязывает участников реестра ОРИ в течение полугода хранить и предоставлять ФСБ личные данные пользователей, их переписку, а также аудио, видео и другие материалы из сообщений. В противном случае ресурс могут заблокировать.