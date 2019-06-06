Архангельского экоактивиста оштрафовали за «явное неуважение» к судьям в комментариях во «ВКонтакте»

Жителя Архангельска Александра Пушкина оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье об оскорблении власти в интернете (ч. 3 ст. 20.2 КоАП) за комментарий к одному из постов в группе «Поморье — не помойка» «ВКонтакте». Об этом он сам рассказал изданию 29.ru.

В комментарии Пушкин возмутился штрафам, которые выписали активистам, выступающим против строительства мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области. Протокол на Пушкина составили в середине мая.

В документе, который цитирует 29.ru, сказано, что в комментарии житель Архангельска негативно оценил судей. «Имеется высказывание, вероятно выражающее предупреждение адресата ("судьи") о наличии некоторой ситуации, в ходе которой могут возникнуть негативные для него последствия», — говорится в протоколе.

Сам Пушкин сказал изданию, что оставил комментарий «на эмоциях»: «Меня возмутило, что они судили людей и выставили им штрафы, хотя они всего лишь боролись за чистоту области! Да, митинг [7 апреля] был незаконный, так же, как и строительство полигона». Он планирует обжаловать приговор.

В конце мая протокол по статье об оскорблении власти составили на жительницу Архангельска Елену Макарову за комментарий под тем же постом.

Протесты из-за строительства мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области начались летом прошлого года. Туда планируют свозить из Москвы около двух миллионов тонн несортированных отходов в год. 7 апреля в Архангельске прошел несогласованный митинг против строительства полигона, после которого на несколько десятков активистов составили административные протоколы.