В Симферополе украинца приговорили к 10,5 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже

Верховный суд Крыма приговорил гражданина Украины Константина Давыденко к 10,5 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже (ст. 276 УК), сообщила пресс-служба ФСБ Интерфаксу.

По версии следствия, Давыденко по заданию СБУ собирал на полуострове информацию «о новейших образцах военной техники, электроники, средств связи третьего поколения и приборов ночного видения». Их утечка «могла нанести ущерб безопасности России», отметили в ФСБ.

ФСБ задержала его в феврале прошлого года в Симферополе, в ведомстве утверждают, что на допросах мужчина признал вину. Больше года он провел в московском СИЗО «Лефортово», а в апреле его вернули для рассмотрения дела по существу. В СБУ от комментариев отказывались.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме, гособвинение требовало для Давыденко 12 лет лишения свободы. Решение вынес судья Андрей Палий, ранее осудивший на 8 лет лишения свободы Евгения Панова, обвиненного в подготовке диверсий на территории полуострова.

В апреле симферопольский суд также приговорил колонии строгого режима местных жителей Владимира Дудку и Алексея Бессарабова по делу о подготовке диверсии на полуострове. Одним из доказательств был якобы найденный у Дудки телефон с перепиской между обвиняемыми. Его родственники утверждали, что телефон был подброшен, а самого Дудку пытали током в Бахчисарайском ИВС.