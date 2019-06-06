Для главреда «Новых колес» запросили 10 лет колонии по делу о вымогательстве у главы калининградского СК

Гособвинение запросило 10 лет колонии для издателя и главного редактора калининградской газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова по делу о вымогательстве у главы областного управления СК, сообщили «Новой» в Центре защиты прав СМИ.

Для другого фигуранта дела, обвиняемого в посредничестве при взятке полпреда президента в СЗФО Александра Дацышина, прокуратура запросила 8 лет лишения свободы.

Дело рассматривается в Московском райсуде Петербурга. По версии следствия, Рудников вымогал у генерала СК Виктора Леденева взятку в размере 50 тысяч долларов «под угрозой продолжения распространения» в газете «порочащих сведений» о генерале, в том числе о его недвижимости.

Читайте также На живца. Как генерал СКР Виктор Леденев посадил журналиста и депутата Калининградской облдумы Игоря Рудникова в СИЗО

В ходе проверки сотрудники ФСБ устроили скрытую съемку встречи Леденева с Рудниковым, однако им не удалось зафиксировать передачу денег. По словам журналиста, генерал тогда должен был передать ему материалы дела о покушении на него в 2016 году, однако в пакете находился конверт с деньгами.